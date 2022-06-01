Sırbistan’da Vuçiç yeni görev dönemine başladı

Yapılan seçimler sonucunda zafer elde eden Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç, ikinci dönemine resmen başladı.

Sozcu.com.tr

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Sırbistan’da yeniden cumhurbaşkanlığına seçilen Aleksandar Vuçiç, parlamentoda yemin etti.

Vuçiç böylelikle yeni görev dönemine başladı.

Vuçiç’in yemin töreni sırasında muhalefet partilerinden vekillerin parlamentoda yer almaması dikkat çekti.

3 Nisan’da yapılan seçimlerde Vuçiç oyların yüzde 59’unu almıştı. Vuçiç, yeni kabinenin Temmuz ayının sonlarına doğru kurulacağını da belirtti. Konuşmasında Vuçiç, “Yeni yaptırımlarla ve yeni durumlarla mücadele etmeliyiz. Bunlar bize zarar verebilir. Dolayısıyla Avrupalı partnerlerimizden yardım istiyoruz” dedi.

Vuçiç, “Ukrayna’ya saldırılması uluslararası ilişkiler için bir dönüm noktası oldu. Ukrayna’ya saldırılması uluslararası kanunların ihlali anlamına geliyor fakat bu aynı zamanda birçok nedenle oldu” dedi.

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