Somali’de intihar saldırısı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da askeri kamp yakınında gerçekleştirilen intihar saldırısında en az 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

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Somali’nin başkenti Mogadişu’da bir intihar bombacısı, askeri kamp yakınındaki lokantada kendini havaya uçurdu.

Somali Ulusal Haber Ajansına (SONNA) göre saldırıda en az 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. Bölge sakinleri, saldırı sırasında lokantada asker ve sivillerin bulunduğunu belirtti.

Şu ana kadar saldırıyı üstlenen olmazken, terör örgütü El Şebab ülkenin farklı noktalarında sık sık bombalı ve silahlı saldırılar gerçekleştiriyor.