Somali’de intihar saldırısı: Hükümet sözcüsü yaralandı

Somali'nin başkenti Mogadişü'da gerçekleşen intihar saldırısında Somali hükümet sözcüsü Muhammed İbrahim Moalimuu'nun yaralandığı duyuruldu.

Sozcu.com.tr

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Somali’nin başkenti Mogadişu bugün bir intihar saldırısıyla sarsıldı… Başkentteki otoyolda meydana gelen intihar saldırısı sonrasında görgü tanıkları çok sayıda insanın öldüğünü ve yaralandığını söylerken yerel güvenlik güçleri hükümet sözcüsü Muhammed İbrahim Moalimuu’nun da yaralandığını duyurdu.

Polis sözcüsü Abdifatah Aden, Retuers haber ajansına, “İntihar bombacısı hükümet sözcüsüne saldırdı. Sözcü patlamadan oluşan yaralanma sebebiyle hastaneye kaldırıldı” dedi. Yerel basında yer alan haberlerde Moalimuu’nun durumunun stabil olduğu kaydedildi.

Saldırıyı kimin üstlendiği açıklanmazken, geçmişte bu tür saldırıları El-Kaide bağlantılı Eşşebab örgütü üstlenmişti.

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