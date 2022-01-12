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Somali’de patlama: Ölü ve yaralılar var

Reuters haber ajansının abonelerine "son dakika" ibaresiyle servis ettiği haberde Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir patlama geldiği duyuruldu. Görgü tanıkları patlamanın gerçekleştiği alanda ölü ve yaralıların olduğunu söyledi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 13:07 - 12 Ocak 2022 Güncellenme:
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Somali’de patlama: Ölü ve yaralılar var

Somali’nin başkenti Mogadişu’da havalimanına  giden yol üzerinde bir patlama meydana geldi.

Gelişmeyi “son dakika” ibaresiyle abonelerine aktaran İngiliz haber ajansı Reuters’ın görüşlerine yer verdiği görgü tanıkları patlama sonrasında yerde en az 4 cansız beden olduğunu aktardı.

Reuters, bölgedeki dört otomobil ve iki motosikletin hasar gördüğünü de aktardı. Patlamaya neyin sebep olduğu henüz bilinmiyor.

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