Irak’ta yolcu uçağına füze isabet etti

Irak'ta Uluslararası Bağdat Havalimanı'nın sivil bölümüne 6 füzeyle saldırı gerçekleştirildiği, füzelerden birinin yolcu uçağına isabet ettiği öğrenildi.

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Irak polis kaynakları, Bağdat Uluslararası Havalimanı yerleşkesine ve ABD hava üssünün yakınına en az üç roket isabet ettiğin, ve kullanılmayan bir sivil uçağa zarar verdiğini söyledi.

Polis kaynakları, hasar gören uçağın Irak Havayolları’na ait olduğunu ancak kullanımda olmadığını açıkladı.

Camp Victory olarak bilinen ABD hava üssü, Bağdat’ın sivil havaalanının çevresinde bulunuyor.

ABD ve bazı Iraklı yetkililerin, bölgedeki ABD askeri varlığına karşı çıkan İran bağlantılı Şii milis gruplarını suçladıkları roket saldırıları, son yıllarda düzenli olarak kompleksi hedef alıyor…

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