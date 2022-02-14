‘Son derece tehlikeli’ tecavüz suçlusu hapishaneden kaçtı

İngiltere'de 'son derece tehlikeli' olduğu bildirilen ve iki kez müebbet cezasına çarptırılan tecavüz mahkumu Paul Robson hapishaneden kaçtı. Polis, zanlının her yerde olabileceğini belirtirken, halka uyarılarda bulundu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İngiltere’de dün sabah hapishaneden kaçan ‘son derece tehlikeli’ cinsel istismar suçlusu ülkeyi alarma geçirdi. İngiliz polisi, 56 yaşındaki Paul Robson’un “HMP North Sea Camp” açık hapishanesinden dün sabah kaçtığını ve ‘ülkenin herhangi bir yerinde olabileceğini’ duyurdu.

Robson, Ağustos 2000’de İngiltere’nin Oxford kentinde 23 yaşındaki bir kadının evine gizlice girerek, boğazına bıçak dayayıp cinsel istismarda bulunmasının ardından yakalanarak iki kez müebbet cezasına çarptırılmıştı.

O sırada 35 yaşında olan Robson’ın sekiz yaşındaki küçük bir kıza saldırısı dahil daha önce de cinsel taciz ile defalarca suçlandığı belirtildi.

Polis, suçlu Robson’ın fotoğraflarını yayınlarken, halka ‘önemli zarar’ verme riskini taşıdığını söyledi ve uyarılarda bulundu.

Robson, tecavüz ve cinsel tacizden ömür boyu hapis cezası çekiyordu. Başmüfettiş Andy Cox, Robson’ın hapishaneden kaçışıyla ilgili olarak “Bu adam müebbet hapis cezasına çarptırıldı ve son derece tehlikeli” dedi. Cox, sözlerini, “Toplumun üyelerine ciddi zarar verme konusunda gerçek bir risk oluşturduğuna inanıyorum.” ifadeleriyle sürdürdü.

Başmüfettiş, “Lincolnshire’daki bir hapishaneden kaçtı ve şimdiye kadar ülkenin herhangi bir yerinde olabilir. Bu nedenle ülke çapında herkesi bu çağrıya dikkat etmeye çağırıyorum” dedi. Cox, İngiliz halkına ‘Şu an nerede olduğu hakkında bir bilginiz varsa, lütfen iletişime geçin.’ ifadeleriyle çağrıda da bulundu.

İlginizi Çekebilir Adnan Oktar'dan kaçan kadınlar İngiliz basınına konuştu: Anestezi kullanılmadan burun ameliyatı olmaya zorlandım

İlginizi Çekebilir Güney Kıbrıs'ı karıştıran toplu tecavüz davası yeniden görülecek

İlginizi Çekebilir Kuzey Koreli mahkum, Çin'deki hapishaneden firar etti