Sosyal medya fenomenleri uçak kazasında hayatını kaybetti

İzlanda'da geçtiğimiz günlerde düşen uçakta ABD'li Youtuber Josh Neuman (22) ile Belçikalı sosyal medya fenomen Nicola Bellavia'nın (32) hayatını kaybeden 4 kişi arasında olduğu açıklandı.

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İzlanda’da dün gerçekleşen uçak kazasında hayatını kaybeden 4 kişinin kimlik detayları belli oldu. Uçak kazasında hayatını kaybeden kişilerden birinin sosyal medya fenomeni ABD’li kaykaycı Josh Neuman olduğu açıklanırken, Belçikalı bir paraşütçü ve sosyal medya fenomeni Haraldur Diego’nun da kazada öldüğü belirtildi.

Neuman’ın YouTube kanalında yaklaşık 1,2 milyon abonesi olduğu, Belçikalı moda markası Suspicious Antwerp için ticari içerik oluşturmak üzere tek motorlu Cessna 172 uçağına bindiği bildirildi.

Yetkililer, trajedide ayrıca 27 yaşındaki Tim Alings ile Belçikalı fenomen Nicola Bellavia’nın da kazada hayatını kaybettiğini aktardı.

İzlanda’nın en büyük ikinci gölü olan Thingvallavatn Gölü’nde uzaktan kumandalı bir denizaltı ve sonar teknolojisi kullanarak cesetlere ulaşıldığı belirtildi.

ABD merkezli CNN International’ın haberine göre, polis yaptığı açıklamada, cesetlerin gölün yaklaşık 37 metre derinliğinde bulunduğunu belirtti. bulundu ve 37 metre (yaklaşık 121 fit) veya daha az derinlikte bulundu” dedi.

Dalgıçların kötü hava koşulları nedeniyle cesetlere ulaşmakta zorluk çektiği aktarıldı. Polis şefi Oddur Arnason, Associated Press’e verdiği demeçte, “dalgıçların güvenliği için hava düzelene kadar beklemek zorundayız” dedi.

Uçak Perşembe günü radardan kaybolduktan sonra bir tehlike sinyali göndermemişti. Ancak yetkililer, uçağın kaybolmasının ardından iki gün sonra başkent Reykjavik’in yaklaşık 30 mil doğusunda enkazına rastladı.

Neuman’ın Instagram sayfasında ailesi bir mesaj paylaşırken,”Josh, insanlığın hepimizin başarmaya çalıştığı tarafını temsil ediyor. Sadece insan hayatına dokunmakla kalmayıp, yaşamları etkileme şekli de kendine göreydi” denildi.

Neuman’ın ebeveynleri Chris ve Kristin ve kardeşi Daniel tarafından yapılan açıklamada, “Macera arayışı, yaratıcılığa susamışlığı ve kişisel tutkuları, dokunduğu herkesi gerçekten etkiledi” dedi.

Ailesi kaybettikleri oğulları için “Dünya gözyaşı dökerken bilmeliyiz ki, sevdiği şeyi yapmaktan geçti, İzlanda’da ilk kez Kuzey Işıklarını deneyimledi, ‘Bugün hayatımın en mutlu günü’ yorumunu yaptı.” dedi.

Şirket de internet sitesinden bir açıklama yayınlayarak, haberlerden üzüntü duyduklarını belirtirken, ‘Düşüncelerimiz ve dualarımız aileleri ve dostlarıyla birlikte. Onlarla ve yetkililerle yakın temas halindeyiz ve bu zor zamanlarda onlara yardımcı olmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz’ ifadeleri kullanıldı.

Los Angeles’ta yaşayan sosyal medya fenomeni Neuman, paraşütle atlama ve kaykayıyla zorlu yamaçlardan kayma gibi macera dolu videolarıyla tanınıyordu.

YouTube videolarından biri olan “Raw Run: Race Against the Storm” başlıklı beş dakikalık bir klip 106 milyondan fazla görüntüleme toplamıştı.

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