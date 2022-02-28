Sosyal medyada gündem olmuştu, o adadan haber geldi

Rusya'nın Ukrayna'ya işgalinin ilk günlerinde sosyal medyada paylaşılan videolarla gündem olan Yılan Adası'ndaki Ukraynalı askerlerden sevindiren haber geldi.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin beşinci gününde Ukrayna’dan Karadeniz’deki Yılan Adası ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Deniz Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, hayatlarını kaybettiklerinden endişe edilen Yılan Adası’ndaki Ukraynalı askerlerin durumunun iyi olduğu bilgisi paylaşıldı.

Adadaki Ukraynalı askerlerin, Rus güçlerinin iki saldırısını püskürttüğü ancak sonunda “mühimmat eksikliği nedeniyle” teslim olmaya zorlandıkları belirtildi. Açıklamada, Rus kuvvetlerinin ada altyapısını tamamen yok ettiği de belirtildi. Ukrayna Sınır Muhafız Teşkilatı, adadaki 82 askerin hepsinin hayatta olabileceğine dair bilgi aldıklarını söyledi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sadece 17 hektarlık Yılan Adası’nda Rus askerlerinin girdiği esnasında Ukraynalı bir muhafız tarafından çekilen video sosyal medyada gündem olmuştu. Ruslar, Zmiinyi olarak da bilinen Yılan Adası’na yaklaşırken, Rus subayı “Bu bir askeri savaş gemisi. Boşuna kan dökülmemesi için silahlarınızı bırakıp teslim olmanızı öneririm. Aksi takdirde bombalanacaksınız” dedi. Ukraynalı bir asker ise kendilerine seslenen subaya Rus savaş gemisi defolun gidin, k… b…” demişti.

Bu açıklamadan kısa bir süre sonra ise Rus donanmasına ait geminin ateşi sonucu 13 askerin öldüğü bildirilmişti.

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