Sri Lanka’da eylemciler bu defa da başbakanlığı bastı

Sri Lanka’da siyasi kriz derinleşirken Başbakan Ranil Wickremesinghe'nin geçici Devlet Başkanı olması halkı yeniden sokaklara döktü. Wickremesinghe'nin istifasını resmi olarak açıklamasını isteyen eylemciler başbakanlık ofisini bastı.

Sozcu.com.tr

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Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe’nin parlamentoda ülke ekonomisinin çöktüğünü açıklamasının ardından binlerce kişi Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın başkanlık konutunu basmış, ülkede ekonomik ve siyasi kriz kontrolden çıkmıştı. Başbakan Wickremesinghe ve Devlet Başkanı Rajapaksa istifa kararı alırken, Rajapaksa’nın Sri Lanka'da ayrıldığının açıklamasına rağmen ülkede sular durulmuyor.

Rajapaksa'nın Sri Lanka'dan ayrılmasıyla anayasaya göre, Wickremesinghe'nin parlamento tarafından geçici Devlet Başkanı olarak atanması tansiyonu yeniden yükseltti.

Wickremesinghe’nin, 30 günlüğüne Devlet Başkanı olarak görev alması gerekiyor. Göstericiler, Wickremesinghe ve Rajapaksa’nın istifasını akşam saatlerine kadar resmi olarak sunmaması durumunda yeniden parlamento ve diğer hükümet binalarına da baskın düzenleyeceklerini duyurdu.

DEVLET TELEVİZYONUNU YAYINLARINI DURDURDU

Wickremesinghe'nin hemen istifa etmesini isteyen halk, protestoların gerçekleştirildiği meydandan yaklaşık 20 dakika mesafede bulunan Başbakanlık Ofisine yürüdü. Sokakları dolduran ve yönetimi protesto eden binlerce kişi Başbakan Wickremesinghe’nin ofisini bastı. Polis, şişe ve yabancı madde atan eylemcilere gazla müdahale etti.

Öte yandan eylemcilerin devlet televizyonuna girmesinin ardından kanalın yayınlarını durdurduğu açıklandı.

Rajapaksa'nın ülkeden ayrılmasının ardından siyasi krizin tırmandığı ülkede olağan üstü hal (OHAL) ilan edilmişti. Başbakan Wickremesinghe, ülke genelinde geçerli olacak OHAL süresince ülkenin batı kesimlerinde sokağa çıkma yasağının da uygulanacağını duyurdu.

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