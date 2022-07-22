Sri Lanka’da tansiyon yeniden yükseldi
Ekonomik krize karşı protestoların aylardır sürdüğü Sri Lanka’da askerler dün gece muhaliflerin gösterilerinin merkezi olan bir kampa baskın düzenledi, çok sayıda kişi yaralandı.
Ekonomik ve siyasi krizin sürdüğü Sri Lanka'da tansiyon yeniden yükseldi. Askerler dün gece başkent Colombo'da muhaliflerin protesto gösterilerinin merkezi olan bir kampa baskın düzenledi, çok sayıda kişi yaralanırken 9 kişi gözaltına alındı.
Askerlerin nisan ayında kurulan kampı yıktığını gösteren görüntüler basına yansıdı. Muhalefet, askerlerin kamptaki göstericileri dövdüğünü, iki kişinin hastaneye kaldırıldığını duyurdu.
Güvenlik önlemlerini artıran askerlerin baskını, dün yemin eden yeni Devlet Başkanı Ranil Wickremesinghe'in protestoları şiddetle bastıracağı yönünde endişeye yol açtı. Eski lider Gotabaya Rajapaksa, protestocuların sarayını işgal etmesinin ardından ülkeden kaçarak istifa etmişti.
Aylardır süren gösteriler nedeniyle ülkede OHAL ilan edilmişti.