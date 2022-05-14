“Stalin taktiği” iddiası: Rusya, Ukraynalıları tehcire zorluyor

Rusya’nın işgal ettiği Ukrayna’da yüzbinlerce kişiyi Sibirya’daki çalışma kamplarına ve Ukrayna’daki filtreleme kamplarına gönderdiği iddiaları uzun süredir gündemde. İngiliz Daily Mail gazetesi, ele geçirdiği üst düzey Kremlin belgelerine dayandırdığı haberde Rus lider Putin’in "Stalin taktiğiyle" daha işgal başlamadan Ukraynalılar için zorunlu tehcir planı yaptığını yazdı.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna işgalinde Sovyetler Birliği liderlerinden Josef Stalin'in 2. Dünya Savaşı dönemindeki taktiklerini izlemekle eleştirilen Rusya lideri Vladimir Putin'in, Stalin'in “zorunlu tehcir” uygulamasını da yeniden hayata geçirdiği iddia edildi.

İngiliz Daily Mail gazetesi, ele geçirdiği üst düzey Kremlin belgelerine dayandırdığı haberde Putin'in işgal öncesinde 2 milyon Ukraynalıyı zorla tehcir etme planı yaptığını yazdı. Belgelere göre savaşın başlamasının ardından yaklaşık 1,2 milyon Ukraynalı Rusya'ya götürüldü. Bazı Ukraynalıların ülkelerinden kilometrelerce uzaklıkta, Rusya'nın Uzak Doğu sınırındaki Sibirya'nın ücra köylerin, hatta Japonya yakınlarındaki Rus adasına gönderildiği belirtiliyor.

“1300 TRANSFER MERKEZİ KURULDU”

Daily Mail'in elde ettiği Kremlin belgelerine göre, Rusya Ukraynalılar için 1300'ü aşkın transfer merkezi kurdu. Rusya, Ukrayna'da kurduğu “filtreleme kampları” olarak nitelenen mülteci merkezlerinde de çok sayıda Ukraynalıyı zorla tutmakla suçlanıyor. Bu kamplarda ailelerinden koparılan çok sayıda Ukraynalı çocuğun da bulunduğu haberleri tepkilere yol açıyor.

Rusya'nın Ukrayna'da ele geçirdiği bölgelerde de Ukraynalıları takibe aldığı, filtreleme kamplarına götürülen kişilerin çıplak aramaya maruz kaldığı, sorgulandığı ve özel eşyalarına el konduğu öne sürülüyor.

“ESİR ALINANLAR CANLI KALKAN YAPILIYOR”

Rus ordusu tarafından ele geçirilen çok sayıda Ukraynalının Rusya'daki çalışma kamplarına gönderildiği ve çok sayıda çocuğun kaçırıldığı haberleri daha önce de gündeme gelmişti. Ukraynalı yetkililer, esir alınan bazı Ukraynalıların “canlı kalkan” olarak kullanıldığını, yıkılan binalarda patlamamış bombaları bulmaya ve Rusya'nın savaş suçu kanıtlarını imha etmeye zorlandığını öne sürmüştü.

İddialara göre filtreleme sürecinde başarısız olan ve “düşman” olarak kabul edilen Ukraynalılar da Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas'ya kurulan hapishanelerde işkence görüyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, geçen ay Portekiz Parlamentosu’na hitabında “Ruslar işgal ettikleri topraklardan en az 500 bin vatandaşımızı Rusya’ya kaçırdı. Bu bir tehcirdir, geçmişin en korkunç totaliter rejimlerinin yaptığı budur” demişti. Pentagon Sözcüsü John Kirby de, ABD’nin Ukrayna'da “zorunlu tehcir” belirtileri tespit ettiğini söylemişti.

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