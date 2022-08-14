Steven Seagal “diplomat” göreviyle incelemelerine devam ediyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın arkadaşı olan ABD'li aktör Steven Seagal, geçen ay Ukraynalı savaş esirlerinin diri diri yakıldığı bir hapishaneye yaptığı ziyareti savunmak için Rus devlet medyasına çıktı.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini savunan ve 2016’dan beri Rusya vatandaşı olan 70 yaşındaki aktör Steven Seagal, kendisini bir “diplomat” olarak tanımlamaya devam etti ve Putin’e olan sevgisini ve hayranlığını dile getirmesine rağmen Ukrayna savaşı hakkında “tarafsız” bir belgesel hazırladığını söyledi.

Daily Mail’in haberine göre, Donbas’ta Rus yanlısı güçler tarafından işgal edilen bir bölgede bulunan Olenivka Hapishanesi, 29 Temmuz’da yakıldı ve yaklaşık 50 Ukraynalı savaş esiri öldü. Birçoğu Mariupol savaşının kahraman gazileriydi.

SUÇLUYU “TESPİT ETTİ”

Rusya, Ukrayna’nın hapishaneye saldırı emri verdiğini ve bunu Putin’in cephe hattının gerisinde hasara yol açan ABD tarafından sağlanan HIMARS füzelerini kullanarak gerçekleştirdiğini söyledi.

Kiev ise bunun bir yalan olduğunu ve Moskova’nın eski tutukluların toplama kampına benzettiği hapishaneyi orada yapılan işkencenin kanıtlarını gizlemek için yaktığını söylüyor.

Bu anlatıya karşı çıkmak için Rusya, Seagal’ı kendi denetimini yapması için gönderdi, aksiyon yıldızı ise HIMARS füzelerinin “yüzde bir milyar” suçlu olduğu sonucuna vardı.

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