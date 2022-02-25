Stoltenberg’ten Rusya-Ukrayna açıklaması: NATO’nun müdahale unsurlarını konuşlandırıyoruz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Ukrayna'da topyekûn bir işgal görüyoruz" dedi. Ayrıca Stoltenberg "Karada ve havada NATO'nun müdahale unsurlarını konuşlandırıyoruz. 30'dan fazla yerde faaliyet gösteren 100'den fazla jetimiz var. Her müttefiki korumak için ne gerekiyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.

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NATO zirvesi sonrası açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Rusya’yı saldırıyı derhal durdurmaya, tüm birlikleri Ukrayna’dan çekmeye ve diyalog yoluna geri dönmeye çağırıyoruz” şeklinde konuştu.

Stoltenberg, “Ukrayna’da topyekûn bir işgal görüyoruz. Putin’in saldırganlığı sürdürme kararı, Rusya’nın önümüzdeki yıllarda ağır bedeller ödeyeceği korkunç bir stratejik hatadır” dedi. ifadelerini kullandı.

“NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ”

Ayrıca Stoltenberg, açıklamasında “Karada ve havada NATO’nun müdahale unsurlarını konuşlandırıyoruz. 30’dan fazla yerde faaliyet gösteren 100’den fazla jetimiz var. Her müttefiki korumak için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.

Stoltenberg, Ukrayna'ya aralarında hava savunma sistemlerinin de olduğu daha fazla silah vereceklerini duyurdu.

“Güçlü bir transatlantik bağ olmadan Avrupa’da güvenlik yoktur” diyen Stoltenberg, “Dünya, Rusya ve Belarus’u yaptıklarından sorumlu tutacak” şeklinde konuştu.

“AMAÇ UKRAYNA HÜKÜMETİNİ DEĞİŞTİRMEK”

Stoltenberg, “Kiev’e doğru hareket ettiler. Beyan edilen amaç Ukrayna hükümetini değiştirmek. Ukrayna tamamen işgal altında, bu öngörülemeyen bir durum, ne olacağını söyleyemeyiz” dedi.

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