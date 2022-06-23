Stoltenberg’den ‘Türkiye sizi rehin mi tutuyor’ sorusuna çarpıcı yanıt

Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine itirazlarıyla ilgili tartışmalar sürerken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ABD merkezli yayın organı Politico’ya önemli açıklamalar yaptı.

Sozcu.com.tr

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD'nin önemli yayın organlarından Politico'yla internette yayınlanan röportajında, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine itirazlarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

Madrid'de gelecek hafta düzenlenecek NATO zirvesinde ana gündemin Rusya'nın Ukrayna'daki işgali olacağını belirten Stoltenberg, zirvede askeri ittifakı güçlendirecek kararlar alınacağını aktardı. “Müttefik ülkeler her bir ülkenin kendi yolunu seçme hakkına destek konusunda tereddüt etmiyor. Bu aynı zamanda Finlandiya ve İsveç'in de hakkı. NATO'ya üyelik başvurusunda bulunmaları tarihi bir karar” diye konuşan Stoltenberg, iki ülkenin katılım sürecinin sonraki adımları için aktif olarak çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

NATO Genel Sekreteri, Türkiye'nin terörle mücadele dahil güvenlik kaygılarını da ele aldıklarını ifade ederek “Hedefim ileriye dönük ortak bir yol bulmak, böylece iki ülke en kısa sürede ittifakımıza katılabilir. Bu onları daha güvenli, NATO'yu da daha güçlü hale getirecek” dedi.

‘ANLAŞMA SAĞLAYACAĞIMIZA İNANIYORUM’

Muhabirin “Türkiye'yle ilgili de çok sayıda soru var. Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğini engelleme kararının birçok müttefiki şaşırttığını sanıyorum. Kapalı kapılar ardında görüşmeler yapıyorsunuz. Bu durumun kamuya mal olmasının NATO'nun güvenilirliğini sarsacağını düşünüyor musunuz?” sorusuna Stoltenberg şu yanıtı verdi:

“Öncelikle NATO içinde birçok konuyla ilgili farklı görüşler var. 30 farklı müttefik olmamıza rağmen önemli konularda her zaman anlaşmaya varmamız etkileyici. Bu nedenle Finlandiya ve İsveç konusunda da anlaşma sağlayacağımıza inanıyorum.”

‘FİNLANDİYA VE İSVEÇ KONUSUNDA GARANTİ VEREMEM’

Türkiye'nin terör saldırılarından en fazla etkilenen NATO müttefiki olduğunu yineleyen Stoltenberg, “Türkiye, Irak ve Suriye sınırında ittifakımız için çok önemli bir ülke. Bu nedenle endişelerini dile getirdiklerinde elbette bu endişeleri ele alırız. Umarım bir çözüm bulabiliriz ve Finlandiya ile İsveç bir an önce üye olur” dedi.

NATO Genel Sekteri, Politico muhabiri Lili Bayer'in “Türkiye tarafından rehin alınmış gibi hissediyor musunuz?” sorusuna da “Fikir birliğine dayalı bir sistemimiz olduğunda, çünkü NATO'da kararları bu şekilde alıyoruz, bir ya da birden fazla müttefikin diğerleriyle aynı fikirde olmadığı durumlar sık sık yaşanıyor. Bu ilk defa başımıza gelmiyor. İki ülkenin en kısa sürede üye olması hedefim. Garanti veremem ama hedefim hâlâ bu yönde” yanıtını verdi.

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