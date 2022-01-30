Sudan’daki protestolarda can kaybı yükseliyor

Sudan'da askeri yönetime karşı düzenlenen protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 79’a yükseldi.

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Sudan’da halkın geçtiğimiz sene 25 Ekim’deki askeri müdahalenin ardından yönetimin tamamen sivillere devredilmesine yönelik başlattığı protestolarda can kaybı artmaya devam ediyor.

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi (CCSD), başkent Hartum’da bugün düzenlenen protestolarda 27 yaşındaki Mohamed Yousef Ismail adlı göstericinin göğsünden vurularak hayatını kaybettiği aktarıldı.

Güvenlik güçleri tarafından can kaybı ile ilgili henüz açıklama yapılmazken, başkentteki protestoları bastırmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

CCSD’ye göre, 25 Ekim'den bu yana devam eden protestolarda şu ana kadar en az 79 sivilin hayatını kaybettiği ve 2 binden fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Sudan'da geçtiğimiz sene 25 Ekim'de Başbakan Abdullah Hamduk ile aralarında en az 4 bakanın da bulunduğu diğer sivil hükümet yetkilileri gözaltına alınmıştı.

Egemenlik Konseyi Başkanı ve ordu komutanı Abdülfettah el-Burhan, daha sonra olağanüstü hal ilan ederek, sivil yönetimi feshettiğini duyurmuştu.

Başbakan Hamduk, ertesi gün ev hapsine alınması şartıyla serbest bırakılmıştı. Egemenlik Konseyi Başkanı El Burhan, 11 Kasım'da yayınladığı kararname ile Egemenlik Konseyi'nin yeniden kurulduğunu duyurmuştu. Darbenin ardından halk ayaklanmış ve gösteriler patlak vermişti.

21 Kasım'da ise El-Burhan ve Hamduk anlaşmaya varmış ve Hamduk'un yeniden başbakan olarak göreve gelmesine karar verilmiş, Hamduk göreve gelmesinden yaklaşık 2 ay sonra 3 Ocak'ta istifa ettiğini duyurmuştu.