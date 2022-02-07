Sümela Manastırı’nda DJ’li parti Yunanistan’ı ayağa kaldırdı

Trabzon'un simge yapılarından Sümela Manastırı'nda önceki gün ortaya çıkan fotoğraf ve videolar Yunanistan'ı ayağa kaldırdı. Görüntülerde Sümela Manastırı'nda bir DJ eşliğinde parti yapıldığı görülüyor.

Sozcu.com.tr

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Trabzon’da restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapalı olan Sümela Manastırı’nda özel izinle çekilen tanıtım filminde elektronik müziğe danslarla eşlik edilen anların görüntüleri sosyal medyada tepkilere neden olduktan saatler sonra Türkiye-Yunanistan hattında da gerilim yarattı…

Trabzon’un Maçka ilçesinde restorasyon çalışmaları nedeniyle bir süredir ziyarete kapalı olan Sümela Manastırı'nda Valilik ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden alınan özel izinle DJ Ahmet Şenterzi ekibiyle birlikte bir tanıtım klibi çekti. Manastır içerisine ses ve müzik sistemleri kurulurken, çalınan elektronik müziğe ekibin dans ederek eşlik etmesi ile o anların görüntüleri sosyal medyaya yansıdı. Sosyal medyada bu görüntüler tepkilere neden olurken, çalınan müziğin ses desibelinin taş düşme tehlikesi yaşayan manastır için tehlike oluşturabileceği vurgulandı.

Proje yetkilisi DJ Ahmet Şenterzi, Sümela’yı farklı bir bakış açısıyla ve müziğin enerjisiyle dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını belirterek yaptıkları çalışmayı savundu.

Fakat UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan Sümela Manastırı’ndaki görüntüler üzerine Yunanistan Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, “Türk yetkililerin bu tür bir elektronik dans müziği etkinliğine izin vermelerini kınıyoruz” açıklamasını yaptı.

Kutsal bir yapıya saygısızlık yapıldığının vurgulandığı açıklamada, “Türk yetkililerin bu kutsal yapıya saygı duymaları” istenirken, benzer bir olayın gelecekte yaşanmaması çağrısında bulunuldu.

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