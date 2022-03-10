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Sumi’den 12 bin kişi tahliye edildi

Ukrayna’nın Sumi kentinde yapılan tahliyede 12 bin kişi güvenli bölgelere sevk edildi.

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 15'inci gününde devam ederken, birçok kentte sivillerin tahliyeleri sürüyor.

Sumi kentindeki tahliyelere ilişkin açıklama yapan Ukrayna Acil Durumlar Servisi, tahliyede 2 bin 664 otomobil ve 54 otobüsün kullanıldığı bildirilerek, tahliye boyunca sağlık ekipleri ve özel psikologlar görev başında olduğu ifade edildi.

Servis, Sumi kentinde yapılan tahliyede 12 bin kişi güvenli bölgelere sevk edildiğini aktardı.

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