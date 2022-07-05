Süpermarkette peynir, et ve bebek mamasına kilit ve alarmlı barkod geldi

Türkiye son aylarda enflasyon ve TL'nin dolar ve euro karşısında yaşadığı değer kaybını konuşurken İngiltere'den de dikkat çekici fotoğraf ve fiyatlar geldi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye’de enflasyonun son yılların en yüksek seviyelerine ulaşmasıyla birlikte yaşam maliyetleri giderek artarken, İngiltere’de çekilen bazı fotoğraflar ve halkın sosyal medyadaki tepkisi uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.

Rusya-Ukrayna arasında 24 Şubat’tan beri devam eden savaş, petrol fiyatlarının artması ve İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasıyla oluşan nakliye sorunları dolayısıyla son dönemde birçok ülkede farklı boyutlarda ekonomik kriz ve gerileme yaşanırken İngiltere’den paylaşılan fotoğraflar gündem oldu.

TERAYAĞINA ELEKTRONİK BARKOD

İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Daily Mail’de yer alan haberde ve görsellerde, bazı süpermarket zincirlerinin peynir, et, tereyağı ve bebek maması gibi ürünlere elektronik barkod yapıştırıldığı ya da elektronik kilit takıldığı görülüyor.

Aldi, Tesco ve Sainsbury’s isimli süpermarketlerde son dönemde fiyatların arttığına dikkat çeken Daily Mail’de yayınlanan bir fotoğrafta 3.99 sterline (yaklaşık 81 TL) satılan bir kalıp peynirin etrafına elektronik kelepçe takıldığını aktardı. Gazete, bu fotoğrafın Aldi isimli market zincirinde çekildiğini de belirtti.

ENFLASYON AÇIKLAMASI

Öte yandan Tesco’da bebek maması ve Co-Op’ta da kuzu etine benzer bir uygulama yapıldığı kaydedildi. Öte yandan Sainsbury’s isimli markette satılan 750 gramlık tereyağının fiyatının da kısa bir sürede 5.90 sterlinden (yaklaşık 120 TL) 7.25 sterline (yaklaşık 147 TL) çıktığı da belirtildi.

Sainsbury’s’in CEO’su Simon Roberts bir süre önce ülkede artan enflasyon sebebiyle maliyetlerin arttığını ve bunun müşterilere yansımaması için çalışmaların devam ettiğini aktarmıştı.

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