Suriye’de askerleri taşıyan otobüse saldırı: 13 ölü, 18 yaralı

Suriye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Esad rejimine bağlı askerleri taşıyan otobüse düzenlenen silahlı saldırıda 13 askerin hayatını kaybettiği, 18 askerin de yaralandığı ifade edildi.

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Suriye'de Esad rejimine bağlı askerleri taşıyan otobüse saldırı düzenledi. Suriye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırının Palmira yakınlarındaki bir çöl bölgesinde yerel saatle 13.30'da düzenlendiği aktarılarak, aralarında subayların da bulunduğu 13 askerin hayatını kaybettiği, 18 askerin de yaralandığı ifade edildi. (İHA)