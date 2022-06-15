Suriye’de bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Suriye’de Halep şehrinin El Bab ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Suriye'nin Halep şehrinin kuzeydoğusunda yer alan El Bab ilçesinde bombalı saldırı düzenlendi.
Olayda bomba yüklü aracın patlaması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Yetkililer saldırının PKK terör örgütü tarafından düzenlendiğini iddia ederken, yaralıların hastaneye sevk edildiği açıklandı. (İHA)