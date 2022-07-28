Suriye’de teröristlerin Türkiye yalanı çürüdü: IŞİD’lileri sınıra gönderiyorlarmış

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik askeri operasyonu bölgede hareketliliğe sebep olurken dikkat çekici bir iddia Suriye medyasından geldi. Türkiye'nin olası operasyonunun "IŞİD'le mücadeleye zarar vereceğini" iddia eden terör örgütlerinin IŞİD'li mahkumları kalkan olarak kullandığı öne sürüldü.

Sozcu.com.tr

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Türkiye’nin sınır güvenliğini sağlamak için gündemine aldığı Suriye’nin kuzeyine olası askeri operasyon uluslararası kamuoyunun gündeminden düşmüyor…

Bölgede hareketlilik üst seviyedeyken, omurgasını terör örgütü PKK/YPG/PYD’ye dayandıran ve sırtını da ABD’ye yaslayan Suriye Demokratik Güçleri’nin Türkiye karşıtı bir iddiasının çürüdüğü ortaya çıktı.

“KALKAN” GİBİ KULLANACAKLAR

Operasyon açıklamalarının başladığı günden beri, Şam yönetimiyle işbirliği yapma planı içinde olan, Rusya ve ABD’den de destek almak için “Türkiye’nin operasyonu IŞİD’li mahkumların kaçmasına sebep olur” savını ortaya atan Suriye Demokratik Güçleri’nin gizli planı ile ilgili dikkat çekici bir iddia geldi.

İddia, Suriye merkezli yayın kuruluşu Ennab Baladi’den geldi. Gazete, omurgasını terör örgütlerinin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin IŞİD’li mahkumları Türkiye’nin operasyonuna karşı “kalkan” gibi kullanma planı içinde olduğunu yazdı.

ABD’NİN TERÖRİSTLERE DESTEĞİNİN SEBEBİ

Gazete, Temmuz ayının başından beri IŞİD’li mahkumların SDG’nin kontrolündeki bölgelerdeki hapishanelerden diğerine taşındığını fakat bu taşınma işleminin Suriye-Türkiye sınırına giderek yakınlaştığını yazdı. Gazete, “Bu hapishaneleri, Türk ordusunun Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik olası bir askeri operasyonda baskı yaratmak için kullanması gündemde. Bu mahkumlar ABD’nin bugün Suriye’deki varlığının bir sebebi ve ABD’nin SDG’ye desteğinin de kaynağı” yorumuna yer verdi.

Kaynaklar, SDG’nin 70’ten fazla IŞİD’li mahkumun farklı hapishanelere nakledildiğini aktardı.

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