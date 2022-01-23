Suriye’deki hapishaneye saldırı! 77 IŞİD’li ve 39 PKK/YPG’li öldü

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, terör örgütü IŞİD’in Suriye’nin kuzeydoğusunda terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki hapishaneye düzenlediği saldırıda, 77 IŞİD’li terörist ile 39 PKK/YPG’li teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

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Terör örgütü IŞİD ve PKK/YPG kontrolünde bulunan Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke kentinde bulunan Ghwayran Hapishanesi'ne geçtiğimiz perşembe bombalı araçla saldırı düzenlemiş, saldırının ardından hapishanenin bulunduğu bölgede çıkan çatışmalar günlerdir devam ediyor.

BAZILAR FİRARDA

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, hapishane saldırısında çok sayıda IŞİD’linin firar ettiği fakat birçoğunun geri yakalandığı belirtilerek, bazı IŞİD’lilerin ise hala firari olduğu ifade edildi.

Gözlemevi, hapishane saldırısının başlangıcından bu yana cezaevi içinde ve dışında en az 77 IŞİD’li terörist ile 39 PKK/YPG'li teröristin öldüğünü açıkladı.

YAKLAŞIK 3 BİN 500 IŞİD’Lİ BULUNUYOR

IŞİD'in Ghwayran Hapishanesi'ne düzenlediği saldırının yaklaşık üç yıl önce Suriye’deki yenilgisinden bu yana en büyük saldırılarından biri olduğu ifade edilirken, söz konusu çatışmaların hapishane yakınındaki mahallelere sıçradığı ve çok sayıda bölge sakininin evlerini terk ettiği aktarıldı. Hapishanenin yer aldığı bölgede ise üst düzey liderler de olmak üzere 3 bin 500 IŞİD’linin bulunduğu tahmin ediliyor.

ABD, TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG'YE HAVA DESTEĞİ VERDİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), IŞİD saldırısının ardından ABD liderliğindeki koalisyonun terör örgütü PKK/YPG'ye hava saldırıları düzenleyerek destek verdiğini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı ise, IŞİD'in hapishane saldırısını kınayarak, terör örgütü PKK/YPG'ye desteğini yineledi.

BÖLGEDE IŞİD'E DESTEK ARTTI İDDİASI

Yerel kaynaklar, PKK/YPG'nin bölgedeki Arap nüfusa karşı yaptığı ayrımcılık nedeniyle IŞİD'e olan desteğin artığını ifade etti.

Öte yandan Suriye’nin kuzeydoğusunda PKK/YPG kontrolündeki hapishanelerde 50’den fazla ülkeden binlerce IŞİD'li terörist bulunuyor.

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