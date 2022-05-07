Suudi havayolu şirketi iki yıl aradan sonra Türkiye uçuşlarını yeniden başlattı

Corona virüs salgını nedeniyle 2020 yılında Türkiye uçuşlarını durduran Suudi Arabistan Havayolları, iki yılı aşkın sürenin ardından İstanbul Havalimanı’na yeniden tarifeli sefer başlattı.

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ovid-19 salgını nedeniyle 2020 yılında bir çok ülke kapanmaya gitmiş, bu kapsam havayolu şirketleri dış hat uçuşlarını durdurma kararı almıştı. Pandemi nedeniyle 2020 Mart ayında Türkiye seferlerini durduran Suudi Arabistan Hava Yolları, yeniden uçuş başlattı.

İlk sefer ise Cidde'den İstanbul'a gerçekleştirildi.

HAFTALIK KARŞILIK 34 SEFER GERÇEKLEŞTİRİLECEK

İki yıllık aradan sonra Cidde'den 130 yolcusuyla havalanan SV257 sefer sayılı Airbus A330 tipi tarifeli uçak, saat 14.45'te İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Uçağın körüğe yanaşmasının akabinde yolcular terminale giriş yaparken, uçuş ekibi ise yer hizmetleri personelleri tarafından çiçeklerle karşılandı. Havayolu şirketinin İstanbul Havalimanı operasyonları kapsamında Riyad ve Medine'den haftanın her günü, Cidde'den ise haftanın üç günü olmak üzere haftalık toplam karşılıklı 34 tarifeli sefer düzenlenecek.

UMRE SEFERLERİNİN DE BAŞLAMASI BEKLENİYOR

Yeniden başlayan seferlerle birlikte iki ülke arasındaki yolcu ve kargo trafiğinin de artması bekleniyor. Ayrıca geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan yetkili makamları tarafından pandemi nedeniyle uygulanan hac ve umre yasaklarını da kaldırılmasıyla ilerleyen günlerde umre seferlerinin yeniden başlaması bekleniyor.

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