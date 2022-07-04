Tahıl taşıyan Rus gemisi Türkiye’de alıkonuldu mu? Türk yetkili açıkladı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde dördüncü ay geride kalırken, Ukraynalı makamlar, Türkiye'den tahıl taşıyan Rus gemilerine 'el koyun' çağrısında bulunmuştu. Bunun üzerine dün, Reuters, Ukrayna'nın Ankara büyükelçisi Vasyl Bodnar'a dayandırdığı haberinde Rus tahılı taşıyan bir geminin Türkiye'de alınkonulduğunu duyurmuştu. Bugün konuyla ilgili açıklama geldi.

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Üst düzey bir Türk yetkili, çalıntı Ukrayna tahılı taşıdığı iddia edilen Zhibek Zholy adlı Rus geminin Karasu açıklarında durdurulduğunu ve iddiaların titizlikle araştırıldığını söyledi.

Ukrayna Rusya’nın işgali altındaki Berdyansk limanından alınan Ukrayna tahılını taşıyan Rus bayraklı kargo gemisi Zhibek Zholy’inin Türkiye tarafından alıkonmasını talep etmişti.

Ukrayna’nın Ankara büyükelçisi Vasyl Bodnar, Türk gümrük yetkililerinin Ukrayna’nın çalıntı olduğunu iddia ettiği tahılı taşıyan bir Rus kargo gemisine el koyduğunu açıkladı.

‘RUSYA VE BM İLE İLETİŞİM HALİNDEYİZ’

Konuyla ilgili Reuters’a açıklamada bulunan üst düzey bir Türk yetkili, “Ukrayna’nın Türkiye’den (Ukrayna’nın tahılının çalındığı iddiasıyla) talep ettiği hususlara ciddiyetle eğiliyoruz; konu halen araştırılıyor. İlk aşamada gelen talep üzerine Zhibek Zholy adlı gemiye Karasu açıklarında durduruldu. Söz konusu iddialar titizlikle araştırılıyor” dedi.

Yetkili, Türkiye’nin hem Rusya, hem Birleşmiş Millet, hem de üçüncü taraflarla konu hakkında irtibat halinde olduğunu söyledi.

Adalet Bakanlığı ise konuya ilişkin gelişmelerle ilgili herhangi bir yorumda bulunmadı.

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