Talep Varşova ve Odessa’dan geldi: İBB, savaş bölgesine insani yardım gönderecek

İBB Meclisi’nde oy birliği ile alınan karar doğrultusunda Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle zor günler yaşayan bölge halkına insani yardım gönderilecek. Yardım kararı, Ukrayna’nın Odessa şehri ile mültecilerin yoğun olarak bulunduğu Polonya’nın Varşova şehrinden gelen talep üzerine alındı.

Sözcü İstanbul

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İBB Meclisi'nin mart ayı oturmalarının son birleşiminde, Rusya'nın Ukrayna işgali nedeniyle resmi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nden büyükelçilik notasıyla Ukrayna'ya mali ve insani talebine ilişkin Levazım ve Ayniyat Şube Müdürlüğü'nün teklifi gündeme alındı.

Teklifte, İBB ile kardeş şehir protokolü bulunan Ukrayna'nın Odessa Belediyesi’nin temel tıbbi malzeme, ilaç ve gıda ile insani yardım malzemeleri talebini yazılı olarak ilettiği aktarıldı.

Savaştan kaçan Ukraynalı mültecilerin yoğun olarak bulunduğu Varşova Belediyesi'nin de aynı şekilde İBB'den insani yardım talep ettiği ve ihtiyaç listesi gönderdiği kaydedildi.

Odessa Belediyesi ve Varşova Belediyesi'nin insani yardım taleplerinin askeri malzeme içermemek kaydıyla İBB'nin imkanları doğrultusunda ve idarenin karar vereceği ölçüde karşılanması uygun bulundu. Karar oy birliği ile kabul edildi.

Varşova Belediyesi, Odessa Belediyesi ve Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği'nden gelen ihtiyaç listesinde portatif hafif yataklar, tek kullanımlık astar ve nevresim, battaniye, hijyen ürünleri, yakıt, bebekler ve çocuklar için gerekli malzemeler, ilaç yer aldı.

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