Taliban içinde etnik çatışma ayaklanmaya dönüştü

Afganistan’da 15 Ağustos’ta iktidarı ele geçiren Taliban’ın Özbek komutanlarından birinin tutuklanması, örgüt içinde giderek artan etnik çatışmaları gözler önüne serdi. Ayaklanan Özbek militanlarla çıkan çatışmalarda 4 kişi öldü, Taliban bölgeye asker gönderdi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Taliban'ın önde gelen Özbek komutanlarından Mahdum Alam'ın tutuklanması, ülkenin kuzeyinde etnik çatışmanın patlak vermesine yol açtı.

Faryab vilayetinde yüzlerce kişi, üç kadını kaçırdığı suçlamasıyla tutuklanan Alam'ın ayrımcılığa maruz kaldığını belirterek önceki gün sokaklara döküldü.

Bazı göstericilerin ellerinde silahlarla yürüyüş düzenlemesi tansiyonu yükseltirken, gerilim çok geçmeden etnik çatışmaya dönüştü.

Birçok silahlı Özbek militanın ayaklanmasının ardından çıkan çatışmalarda 4 kişi öldü, aralarında sivillerin de olduğu çok sayıda kişi yaralandı.

Taliban'ın olaylara müdahale etmek için bölgeye asker gönderdiği belirtildi. Vilayet yönetimi de, halka soğukkanlı olma çağrısı yaptı.

İKTİDAR SAVAŞI BÜYÜYOR

İngiliz The Times gazetesine göre, Afganistan'ın kuzeyinde yoğun olan Özbekler ile Peştun Taliban üyeleri arasında iktidar savaşı son dönemde giderek büyüyor. Haberde, Özbek komutanın tutuklanmasının bu gerilimin son halkası olduğu belirtildi.

Afganistan'ın kuzey bölgeleri, daha önce de etnik çatışmalara sahne olmuştu.

Ülkede nüfusun büyük bölümünü oluşturan Peştunlar, Taliban içinde de hakim konumda.

Ancak özellikle kuzey bölgelerde Özbek, Türkmen ve Tacik liderler son yıllarda Taliban içinde önemli görevler üstlendi. Bu bölgelerde Peştunlar ve etnik azınlıklar arasında zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.

ABD ve müttefiklerinin ülkeden çekildiği süreçte Taliban'ın ağustosta iktidarı yeniden ele geçirmesinin ardından, Tacik komutan Ahmed Mesud’un liderliğini yaptığı Afganistan Halk Direniş Cephesi Taliban'a karşı silahlı direniş başlatmıştı.

Şiddetli çatışmaların ardından Taliban, geçen eylülde direnişçilerin elindeki Pencşir vilayetini ele geçirdiğini açıklamıştı.

İlginizi Çekebilir Taliban, Afgan halkına yardım için dünyaya seslendi

İlginizi Çekebilir Taliban, litrelerce alkolü kanala boşattı