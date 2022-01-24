Taliban ile Oslo’da görüşmeler başlıyor

Afganistan'da Ağustos ayında yönetimi ele geçiren Taliban, Norveç'te Batılı yetkililerle ilk resmi görüşmesini bugün gerçekleştirecek.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban, ilk kez Norveç’in başkenti Oslo’da Batılı yetkililer ile bir araya gelmeye hazırlanıyor.

Oslo’da üç gün sürmesi planlanan görüşmelerde insan hakları ve ülkedeki insani kriz ele alınacak.

Birleşmiş Milletler, Afganistan’da halkın yüzde 95’inin yeterli gıdaya ulaşamadığını vurgulamıştı.

Avrupa’da, Taliban’ın toplantılarla ödüllendirilmemesi gerektiğini iddia edenler bir dizi protesto gerçekleştirdi.

‘TALİBAN İYİ NİYET GÖSTERDİ’

Pazar günü, Taliban üyeleri insan hakları aktivistleriyle bir araya geldi, ancak bu görüşmelerin detayları açıklanmadı.

Feminist aktivist Jamila Afghani, AFP haber ajansına müzakerecilerin “iyi niyet” gösterdiğini söyledi. “Bakalım sözlerine göre eylemleri ne olacak” dedi.

Pazartesi gününün, Taliban üyelerinin Batılı yetkililerle bir araya geldiği görüşmelerin en önemli günü olduğu söyleniyor. Taliban’ın, ABD bankalarında dondurulan milyarlarca dolara erişim talep etmeye hazırlandığı da aktarıldı.

AÇLIK EN BÜYÜK SORUN

Afganistan’da işsizlik ve gıda fiyatları yükselirken, para biriminin değeri düşüyor ve bankalar nakit çekme limitlerini devreye sokuyor.

Birleşmiş Milletler, açlığın nüfusun yüzde 55’ini tehdit ettiği konusunda uyardı.

Taliban temsilcisi Şafiullah Azam Associated Press haber ajansına verdiği demeçte, “Açlık nedeniyle, ölümcül kış nedeniyle, uluslararası toplumun Afganları siyasi anlaşmazlıkları nedeniyle cezalandırması değil, desteklemesinin zamanı geldiğini düşünüyorum.” dedi.

TALİBAN İDDİALARI REDDETTİ

Batılı elçilerin, daha kapsayıcı bir Taliban hükümetinin ve insan haklarının önemini vurgulaması bekleniyor.

İktidara geldiğinden beri, Taliban özellikle kadınları hedef alan bir dizi eylemde bulunurken, ortaokullar sadece erkek öğrencilere açılmıştı. Taliban yönetiminde birçok kadının ortadan kaybolduğu, işkence gördüğü veya hedef alındığı belirtilirken, Taliban bu iddiaları reddetti.

‘KIZ ÖĞRENCİLER OKULA GİDEBİLECEK’

Pazartesi günü, Afganistan’ın Bilgi ve Kültür Bakan Yardımcısı Zabihullah Mücahid, kızların bu yıl Mart ayının sonundan itibaren okula gitmesine izin verileceğini söyledi. Ayrıca, Taliban’ın hakları için protesto eden kadınları sakladığı iddialarını da reddetti.

Şu anda hiçbir ülke yeni Afgan hükümetini tanımadı.

Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt, toplantıların “Taliban’ın meşrulaştırılmasını veya tanınmasını temsil etmediğini” söyledi, “Ancak ülkedeki fiili yetkililerle konuşmalıyız” dedi.

PROTESTOLAR DÜZENLENDİ

BBC’den Lyse Doucet’in bildirdiğine göre, bazı ülkeler Taliban’ın Avrupa başkentlerine davet edilmemesi gerektiğinde ısrar ediyor.

Hafta sonu Avrupa’da çok sayıda protesto düzenlendi.

Oslo’da bir protestocu AFP haber ajansına, tartışmaların aile üyelerini kaybeden Afganların “yüzüne gülmeye” eşdeğer olduğunu söyledi, “Teröristlerle konuşmayın” dedi.

İlginizi Çekebilir Taliban heyetinden Avrupa'ya ilk resmi ziyaret

İlginizi Çekebilir Afganistan'da ortalık kan gölüne döndü