Tartışmalı Rus gemisi Türkiye’den ayrıldı
Ukrayna'ya ait tahılı taşıdığından şüphelenilen Rus gemisi Zhibek Zoly, Türkiye'nin Karasu limanından ayrıldı.
Ukrayna’nın işgal altındaki limanlarından çalındığı iddia edilen tahılı taşıdığından şüphelenilen Rusya bayraklı Zhibek Zoly gemisi, Türkiye’nin kuzeybatısındaki Karasu limanından ayrıldı.
Reuters’ın haberine göre Refinitiv verileri geminin dün geç saatlerde Karasu limanını terk ettiğini gösterdi.
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasil Bodnar, pazar günü Türk gümrük yetkililerinin Ukrayna’nın çalıntı olduğunu iddia ettiği tahılı taşıyan Zhibek Zholy gemisine el koyduğunu açıklamıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise dün çalıntı Ukrayna tahılı taşıdığı iddia edilen Zhibek Zholy adlı Rus bayraklı geminin Türkiye’nin Karasu limanında alıkonulduğu haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtmişti.
Rusya’nın Ukrayna’yı 24 Şubat’ta işgal etmesinin ardından Kiev, Moskova’yı işgal altındaki bölgelerden tahıl kaçırmakla suçluyor. Rusya ise bu suçlamaları reddediyor.