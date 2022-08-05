Tayvan krizi: Çin gemileri ve uçakları defalarca sınırı geçti

Tayvan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çin'e ait gemi ve uçakların askeri tatbikatın ikinci gününde Tayvan Boğazı’ndaki orta çizgiyi geçtiği belirtildi.

Sozcu.com.tr

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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan ziyaretinin ardından Çin ordusunun Tayvan çevresinde başlattığı askeri tatbikat ikinci gününde devam ediyor.

Çin ile egemenlik ihtilafı yaşayan Tayvan'ın Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Çin'e ait çok sayıda savaş gemisi ve uçağının tatbikatın ikinci gününde Tayvan Boğazı'nda orta çizgiyi geçtiği bildirildi. Kara tabanlı füze sistemlerinin yerleştirildiği, durumu izlemek için boğaza uçak ve gemiler gönderildiği ve savaşa hazır olma durumunun arttırılacağı kaydedildi.

Tayvan Başbakanı Su Tseng-chang ise yaptığı açıklamada, “Komşunun kapımızda gücünü göstermesini ve askeri tatbikatlarla dünyanın en işlek su yollarını keyfi olarak tehlikeye atmasını beklemiyorduk” dedi.

Orta çizgi, Tayvan Boğazı’nda Çin anakarası ile Tayvan arasındaki gayri resmi ayrım çizgisi olarak biliniyor.

PELOSI: ABD, ÇİN’İN TAYVAN’I İZOLE ETMESİNE İZİN VERMEYECEK

Asya turunu Japonya’da sürdüren ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi ise “ABD, Çin’in Tayvan’ı izole etmesine izin vermeyecek” dedi.

Tokyo’da Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile bir araya gelen Pelosi, “Farklı yerlerden ziyaretçilerin Tayvan’a gitmesine engel olmaya çalışabilirler ama bizim ziyaretlerimizi önleyerek Tayvan’ı izole edemeyecekler” açıklamasında bulundu. Kishida da “Tayvan Boğazı’nda barış ve istikrarın korunmasını sağlamak için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldık” ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise Kamboçya'da gerçekleştirilen Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) toplantısında Çin’in Pelosi’nin ziyaretine tepkisinin “açıkça kışkırtıcı” olduğunu ifade etti. Blinken, Çin’in sadece Tayvan’ı değil komşularını da korkutmaya çalıştığını söyleyerek, “ABD, durumu sakinleştirmeye çalışıyor, müttefiklerinin ve ortaklarının yanında olmaya devam ediyor” diye konuştu.

ÇİN, AVRUPALI DİPLOMATLARI BAKANLIĞA ÇAĞIRDI

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hem G7 ülkelerinin hem de Avrupa Birliği’nin Tayvan çevresindeki askeri tatbikatlarını eleştiren açıklamalarını protesto etmek için Pekin’deki Japon büyükelçisinin ve ülkedeki diğer Avrupalı diplomatların bakanlığa çağrıldığı bildirildi.

Açıklamaya göre Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Deng Li, “Pelosi’nin Tayvan ziyareti bariz bir siyasi manipülasyon ve Çin’in egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün bariz ve ciddi bir ihlalidir. ABD-Tayvan provokasyonuna yanıt olarak Çin’in karşı hamlesi doğaldır” ifadelerini kullandı.

Pekin yönetimi, Tayvan’ın Çin'in bir parçası olduğunu savunurken, Tayvan ise “bağımsız bir ülke” olduğunu belirtiyor. ABD, Tayvan’ı bağımsız bir ülke olarak tanımamasına karşın Asya-Pasifik bölgesindeki askeri ittifaklarını güçlendirmeye çalışıyor. Pekin, ABD gemilerinin bölgedeki faaliyetlerini “Tayvan’a bağımsızlık konusunda destek sinyali” ve “provokasyon” olarak yorumluyor.

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