Tayvan ziyaretiyle kriz çıkaran ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Güney Kore’de

Tayvan ziyaretiyle ABD-Çin hattında krize yol açan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Asya turuna Güney Kore'de devam ediyor.

Sozcu.com.tr

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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, dün Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile görüştükten sonra Asya turu çerçevesinde gittiği Güney Kore’de Ulusal Meclis Başkanı Kim Jin-pyo ile bir araya geldi.

Güvenlik ittifakı başta olmak üzere bölgesel ve küresel meseleleri ele alan ikili, görüşmede Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan arındırılması konusundaki kararlılıklarını yineledi. Seul’ün batısındaki Yeouido’da Ulusal Meclis’te düzenlenen basın toplantısında konuşan Kim, Kuzey Kore’nin silah programına atıfta bulunarak, “Güney Kore ve ABD, uluslararası işbirliği ve diplomatik diyalog yoluyla nükleer silahlardan arındırma ve barış anlaşması çabalarını teşvik için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldı” ifadelerini kullandı.

ABD heyetinin Güney Kore ziyaretinin üç temel direğini “güvenlik, ekonomi ve yönetişim” olarak nitelendiren Pelosi ise, bu alanlarda Seul- Washington ilişkisinin “çok güçlü” olduğunu ve iki ülkenin birbirlerinden çok şey öğrendiğini vurguladı. Washington-Seul ilişkilerinin ABD için çok özel olduğunu belirten Pelosi, bunun nedeninin ise “Yıllar önce aciliyet ve güvenlik kaygısıyla başlayan bir ilişkinin sıcak bir dostluk haline gelmesi” olduğunu ifade etti. Seul yönetimine, Rusya’nın Ukrayna işgali karşısında Kiev’e olan desteğinden ötürü teşekkür eden Pelosi, devlet başkanları arasındaki ilişkilere ek olarak parlamentolar arası ikili ilişkileri güçlendirmek istediklerini de sözlerine ekledi.

Pelosi’nin Güney Kore’deki temaslarının ardından yarın Japonya’ya giderek Başbakan Fumio Kishida ile bir araya gelmesi bekleniyor.

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