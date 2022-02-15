Abone Ol

Tayvan’da Omicron kaynaklı ilk can kaybı

Tayvan’da corona virüsü salgınının başından bu yana Omicron mutasyonu kaynaklı ilk can kaybı yaşandı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Tayvan’da Omicron kaynaklı ilk can kaybı

Tüm dünyada Covid-19 ile en iyi mücadele eden ülkeler arasında olan Tayvan’da bugün Sağlık Bakanı Chen Shı Zhong’un katılımıyla bir basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, ilk kez Omicron mutasyonundan kaynaklı olarak bir kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken hayatını kaybeden kişinin 80’li yaşlarda ve kronik rahatsızlıkları olduğu belirtildi.

Hayatını kaybeden kişinin, virüsü taksi şoföründen aldığı ve 10 Ocak’ta hastaneye yatırıldığı tespit edildi.

Yurt dışından gelecek ziyaretçilere kapılarını kapatan Tayvan’da Covid-19 hastalarına 14 gün zorunlu karantina uygulaması devam ediyor.

Ülkede salgının başından bu yana 15 bin 328 kişide Covid-19 vakası tespit edilmiş, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 852’e yükselmişti.

Tayvan'da ölü sayısı artıyor İlginizi Çekebilir Tayvan'da ölü sayısı artıyor

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Corona Covid-19 Omicron Sağlık Sağlık Bakanı Tayvan