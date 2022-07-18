Teksas katliamı raporu: Yetkililer yetersiz kaldı

ABD'nin Teksas eyaletindeki bir okulda 21 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyla ilgili soruşturma raporu yayınlandı. Raporda, yetkililerin olaya müdahalede yetersiz kaldığı ve kolluk kuvvetlerinin saldırgana zamanında müdahale etmediği aktarıldı.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin Teksas eyaletindeki bir okulda 24 Mayıs’ta gerçekleştirilen ve 19 öğrenci ile 2 öğretmenin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin soruşturma raporu yayınlandı.

ABD Eyalet Temsilciler Meclisi’ne bağlı Teksas House Komitesi tarafından hazırlanan rapora göre, okuldaki yetkililer tarafında “sistematik arızalar” olduğu sonucuna varıldı. Raporda, olay yerindeki yetkililerin “genel olarak yetersiz bir yaklaşımı” olduğu vurgulandı.

Uvalde kasabasındaki Robb İlköğretim Okulu’ndaki saldırı hakkındaki rapor, önce katliamda hayatlarını kaybedenlerin ailelerine iletildikten sonra kamuoyuyla paylaşıldı. Raporda, okulun silahlı bir saldırgan riskine karşı yeterince hazırlanmadığı ve okulun güvenlik politikalarına aykırı olarak “kapıları açık bırakma alışkanlığına” sahip olduğu sonucuna varıldı. Raporda, “Robb İlköğretim Okulu’ndaki başarısızlıklar nedeniyle, saldırgan muhtemelen herhangi bir müdahaleci binaya gelmeden önce kurbanlarının çoğunu öldürdü” denildi.

KAPI KİLİTLERİ ÇALIŞMIYORDU

Raporda, Robb İlköğretim Okulu’nun “kapılarının ve kilitlerinin bakımıyla ilgili yinelenen sorunları” olduğu belirtildi.

Teksas House Komitesi, bu haftanın başlarında okul saldırısının basına yayılan CCTV görüntülerine göre, polisin saldırgana 77 dakika sonra müdahale ettiğini kaydetti.

Raporda ayrıca, 18 yaşındaki saldırgan Salvador Ramos hakkında bilgiler yayınladı. Rapora göre, tetikçinin, madde bağımlılığı sorunlarıyla mücadele eden bir anne ve baba figürü de dahil olmak üzere “dengesiz bir ev hayatı” olduğu belirtildi. Tetikçinin ailesinin “sık sık taşındığı” ve “görece yoksulluk içinde yaşadığı” kaydedildi.

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