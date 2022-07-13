Teksas’taki okul saldırısından yeni görüntüler: Polis 77 dakika beklemiş

ABD'nin Teksas eyaletindeki bir okulda 24 Mayıs'ta gerçekleştirilen ve 19 öğrenci ile 2 öğretmenin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin yeni görüntüler yayınlandı. Polisin saldırgana 77 dakika sonra müdahale ettiği ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Uvalde'de 24 Mayıs’ta Robb İlköğretim Okulu’nda gerçekleştirilen ve 19'u çocuk toplam 21 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıya dair başlatılan soruşturma sürüyor.

“The Austin American-Statesman” adlı yerel gazete tarafından saldırıya dair elde edilen yeni görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde saldırı anına ait okulun farklı noktalarındaki güvenlik kamerası videoları yer aldı.

Otoparkta kaydedilen görüntülere göre 18 yaşındaki saldırgan hızla girdiği virajda kaza yaparken, kendisine yaklaşan 2 kişiye ateş açıyor. Birinin son anda kaçtığı kameralara yansıyor. Bu sırada okuldakiler ve dışarıdakiler 911’i arayıp polise ihbarda bulunuyor, saldırgan ise elinde yarı otomatik silahla yerel saatle 11.33’te okula giriyor.

Saldırgan sınıflara doğru yönelirken, saniyeler sonra kamera açısına giren bir çocuk, sınıfa dönmek üzere tuvaletten çıkıyor. Köşeyi dönen çocuk, silahlı saldırganın sınıf kapısının yanında durduğunu fark edince geri dönerken, saldırgan girdiği sınıfta art arda ateş açıyor. Saatler 11.36'yı gösterdiğinde ise polislerin sınıflara doğru ilerlediği ve bir süre sonra duyulan silah sesiyle birlikte geri çekildikleri görülüyor. Daha sonra 11.52'de okula ağır silahlı ve can yelekli polisler geliyor. Saldırgana müdahale etmek için yine dakikalarca beklendiği kameraya yansıyor. Polis olay yerine geldikten 45 dakika sonra sınıflardan en az 4 el daha silah sesi duyuluyor. Güvenlik kamerasına göre saat 12.50'de polis, saldırgana müdahale ediyor.

POLİSİN GEÇ MÜDAHALESİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Saat 11.33'te okula giren saldırgana 12.50'de, yani 77 dakika sonra müdahale edildiği güvenlik kameralarınca tespit edilirken, polise yöneltilen “geç müdahale” eleştirileri bir kez daha gündeme geldi.

Teksas Kamu Güvenliği Departmanı Direktörü Steven McCraw 28 Mayıs'ta gerçekleştirdiği basın toplantısında, polise yönelik artan eleştirilere verdiği yanıtta olay yerine taktik timlerinin gelmesini beklemenin “yanlış bir karar” olduğunu belirtmişti. McCraw, polisin, 18 yaşındaki saldırgan Salvador Ramos’un girdiği sınıfta barikat kurduğuna ve çocukların risk altında olmadığına inandığını söyleyerek, “Polis o zaman çocuklar için daha fazla tehdit olmadığına, sınıfa girmek için hazırlık konusunda zamanları olduğuna ikna olmuştu. Tabii ki bu doğru bir karar değildi. Yanlış bir karardı” demişti.

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