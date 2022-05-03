Abone Ol

THY’den Yunanistan ve Kırgızistan uyarısı

Türk Hava Yolları (THY), corona virüsü önlemleri kapsamında Türkiye'den gelen yolculara aşı veya negatif PCR test ibrazı zorunluğu isteyen Yunanistan ve Kırgızistan'ın bu tedbirleri kaldırdığını duyurdu.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
THY’den Yunanistan ve Kırgızistan uyarısı

THY’nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Yunanistan ve Kırgızistan’a seyahat edecek yolculara; her iki ülkede uygulanan COVID-19 tedbirlerinin sona erdiği belirtilerek, “Ülkelere girişlerde aşı kartı veya PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler” ifadelerine yer verildi.

THY Genel Müdürü Ekşi'ye tepki: Adana Havaalanı yok edilmek isteniyor İlginizi Çekebilir THY Genel Müdürü Ekşi'ye tepki: Adana Havaalanı yok edilmek isteniyor

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Adana CHP Corona Covid-19 Kırgızistan sosyal medya THY Türkiye Yunanistan