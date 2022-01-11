TikTok’ta paylaştı gündem oldu: Bebekler vegan beslenmeli mi?

Son dönemde tüm dünyada oldukça yaygın olan vegan beslenmenin bebekler için uygulanabilirliği tartışma konusu oldu. ABD'li bir genç kadının TikTok'ta paylaştığı video tartışmaları alevlendirdi.

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TikTok kullancısı Tasj Rose’un 7 aylık bebeği Oak ila paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu. Yaklaşık 15 bin takipçisi olan Rose’un küçük kızını vegan olarak yetiştirdiğini açıklamasının ardından birçok kullanıcı açıklamalarına tepki gösterdi.

Vegan beslenme tarzını bebeklerde uygulamasına tepki gösteren sosyal medya kullanıcılarından biri ‘Bebeklerin ete ihtiyacı var’ derken bir diğeri de ‘Bu kadar bencil olmayın bu bebeğiniz için en iyisi değil’ yazdı.

Ancak Rose, bu tepkilere yanıtını TikTok üzerinden verdi. Kızının ‘bakımlı, mutlu ve sağlıklı olduğunu’ belirten Rose, ‘önemli olan da bu’ dedi.

Buna karşılık, azimli bir Rose, vegan bebek diyeti aşağılayıcılarına birkaç şımarık kliple karşılık verdi. Rose, yakın zamanda yayınlanan bir videoya açıklama yaparak, Çocuk Koruma Hizmetleri’nin, yetersiz beslendiği korkusuyla Oak’ı gözaltına alması yönündeki çevrimiçi taleplere de yanıt verdi.

ANNE SÜTÜ VEGAN MI?



25 yaşındaki Rose, ABD merkezli New York Post’a “Hayvanları seviyorum ve onları kendi imkanlarımız için kullanmıyorum” dedi. Tüm hayati besinlerini günlük meyve, sebze, fasulye ve tohum gibi besinler tüketerek aldığını belirtti.

İngiltere’deki Newcastle Upon Tyne’dan evde oturan bir anne ve video içerik yaratıcısı olan Rose, bir vegan olarak Oak’ı emzirdiğini açıklarken, bu durumun ‘vegan değerleriyle çelişmediğini’ söyledi.

Kızını doğduğundan beri emziren ve 2021’in sonunda vejeteryanlıktan veganlığa tamamen geçen Rose, “İnek sütünün bebek inekler için olduğuna ve insan sütünün de bebekler için olduğuna inanıyorum” dedi.

Rose, “Sütümü benden alan kişiye rıza gösterebilirim, ama hayvanlar gösteremez.” dedi.

Rose, “Beni ve kızımı bitki temelli bir beslenmeyi seçtiğim için tehdit eden insanlara karşı dürüst tepkim, onların eğitimsiz olmaları ve onları destekleyecek kanıt veya araştırma olmaksızın yanlış bilgilendirilmiş fikirlere sahip olmalarıdır” sözleriyle kendini savundu.

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