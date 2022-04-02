TIME dergisi 2022’nin en etkili şirketlerini açıkladı

ABD'nin önde gelen yayınlarından TIME dergisi dünyanın her yerinden teknoloji, sağlık, eğlence ve daha pek çok sektörde faaliyet gösteren, toplumun yaşam ve düşünce biçimlerini şekillendiren ilk 100 şirketini seçti.

Sozcu.com.tr

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TIME100 En Etkili Şirketler listesinde teknoloji dünyasının devlerinden Amazon, Apple, Microsoft, Alphabet, Meta, Netflix, Disney, IBM, Walmart ve Nvidia yer alıyor. Ayrıca listede modern müzik endüstrisinde çığır açan Spotify, son zamanlarda dünya çapında mültecilere geçici barınma sağlayan ilk şirketlerden biri olan Airbnb, bireylerin esnek iş bulmalarına yardımcı olan Upwork ve meta veri tabanında sanal bir galeri başlatan ilk büyük müzayede evi olan Sotheby’s de sıralanıyor.

Ayrıca Kim Kardashian’ın markası SKIMS’in de listede yer alması dikkat çekiyor.

TIME, bu yıl listede Tesla’ya ise yer vermedi. Tesla’nın kendi kendine sürüş özelliği, hantal güneş panelleri ve sürücülerin yoldayken araba içi oyunlar oynamasına izin veren bir özelliği ile ilgili olarak yetkililerle olan sorunları, 2022 listesinde yer almamasına neden olmuş olabilir; ancak CEO Elon Musk’ın 2021’de “Yılın Adamı” seçilip şirketine yer verilmemesi dikkat çekiyor.

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