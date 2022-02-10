‘Tinder Avcısı’ Simon Leviev’in kurbanlarına bağış yağıyor

Son dönemde Netflix'te izlenme rekorları kıran Tinder Avcısı isimli belgesel/filme konu olan ve kendisini zengin bir elmas tüccarının oğlu olarak tanıtarak insanları dolandıran İsrailli Simon Leviev'in kurbanları GoFundMe üzerinden harekete geçti.

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Tüm dünyada ve Türkiye'de izlenme rekorları kıran Netflix belgeseli Tinder Avcısı, bir süredir gündemden düşmüyor. Akıl almaz dolandırıcılık hikayesini ele alan belgeselde, dünyanın farklı ülkelerinden kadınlarla Tinder adındaki arkadaşlık sitesi üzerinden sevgili olup sonra da onları akıl almaz yöntemlerle dolandıran Simon Leviev adlı adamın gerçek hikâyesi anlatılıyor.

Belgesele konu olan Simon Leviev’in dün itibari ile tüm sosyal medya hesapları kapatılırken, kurbanları da GoFundMe üzerinden harekete geçti.

“Tinder Dolandırıcısı”nın kurbanları, bir GoFundMe sayfası aracılığıyla Leviev’e kaptırdıkları paralarını geri almak için kampanya başlattı.

Netflix belgeselinde yer alan kurbanlardan Cecilie Fjellhøy, Pernilla Sjoholm ve Ayleen Charlotte toplamda 75 bin dolarlık bir bağış kampanyası başlattı. Kurbanların istedikleri paranın, İsrail’in 2020 yılında Leviev’e kurbanlarına ödemesi için hükmedilen 47 bin dolardan daha fazla olması dikkat çekti.

Kurbanlardan 10 milyon dolar çaldığı tahmin edilen dolandırıcılık hikayesi, Netflix’te yayınlanmasının ardından gündem olmuştu. Leviev’in suçlamaların ardından beş ay hapis yattığı daha sonra salıverildiğinin ortaya çıkması ise tepki çekmişti.

Leviev’in kurbanlarından Sjoholm, GQ dergisine Leviev’in ondan 50 bin ila 60 bin sterlin çaldığını, bu yüzden iflas ettiğini ve annesiyle birlikte yaşamak zorunda kaldığını söyledi. Bir başka kurban olan Fjellhøy da halen 200 bin sterlinden fazla borcu ödemeye çalıştığını aktardı.

Daha önce Shimon Hayut ismini kullanan Leviev, Tinder’dan ve diğer sosyal medya uygulamalarından engellendi, ancak Netflix belgeseline göre hala özel bir jet ve yeni kız arkadaşıyla lüks içinde yaşıyor…

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