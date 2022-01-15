Tonga’da yanardağ patladı, tsunami dalgaları kıyıya vurdu
Tonga yakınlarındaki bir denizaltı yanardağının patlaması bölgede tsunamiye neden oldu, dalgaların kıyıdaki evlere vurduğunu gösteren görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.
Büyük Okyanus’taki Tonga Takımadaları yakınlarında patlayan bir denizaltı yanardağı tsunamiye yol açtı.
Pasifik'teki ada ülkesi yakınlarında deniz altında bulunan Hunga Tonga-Hunga Ha’apai Yanardağı dün patladı. Patlama, bölgede yoğun bir duman ve kül tabakası oluşmasına yol açtı.
Patlama sonrası tsunami alarmı verilirken, Avustralya Meteoroloji Bürosu Tonga’da 1,2 metrelik dalgalar oluştuğunu açıkladı.
Sosyal medyada dalgaların başkent Nukuʻalofa ve diğer bölgelerde kıyıdaki evlere vurduğunu gösteren görüntüler yayınlandı.
Fiji de tsunami uyarısı yayınlayarak vatandaşlarını tehlike oluşturabilecek dalgalara karşı uyardı. Fiji adalarında halkın arabalarıyla dalgalardan kaçışını gösteren görüntüler de televizyon kanalları tarafından yayınlandı.
Yetkililer, bölgede tsunami riskinin devam ettiğini vurgulayarak, okyanustaki dev dalgaların kıyıya vurabileceği uyarısında bulundu.
Tonga Takımadaları’nda 2019'da patlayan denizaltı yanardağı, krallığı oluşturan 172 adadan birini batırmış, yanardağın püskürttüğü lavlardan batan adanın üç katı büyüklüğünde yeni bir ada oluşmuştu.