Toplu düğün töreninde skandal: Kız kardeşler yanlış damatla evlendi

Düğün geleneğinin çok yoğun ve aktif olduğu Hindistan'da düzenlenen bir toplu düğün merasiminde şaşkınlık yaratan bir olay yaşandı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Düğün sezonunun başladığı Hindistan’da şaşkınlık yaratan bir olay yaşandı… Olay son dönemde aşırı sıcaklar dolayısıyla elektrik kesintilerinin arttığı Hindistan’ın ortasında bulunan Aslana kasabasında meydana geldi.

Aslana’da düzenlenen bir toplu nikah merasimi sırasında elektrik kesilince, “bu kadarı da olmaz” dedirten bir olay yaşandı. Toplu düğün merasiminde evlenme hazırlığı yapan iki kız kardeşi evlendiren nikah memuru elektriğin kesilmesiyle büyük bir hata yaptı.

Karanlıkta kız kardeşleri birbirine karıştıran nikah memuru genç kadınları başka damatlarla evlendirdi. Skandal elektrik tekrar gelince ortaya çıktı.

KADINLARIN BABASI KONUŞTU

Olayı şaşkınlıkla izleyen kadınların babası Ramesh Lal, “İki kız da aynı kırmızı elbiseyi giydiği ve yüzlerinde duvak olduğu için nikah memurunun şaşırmış olması muhtemel” dedi.

Yetkililer devreye girerek bu hatayı düzeltirken, kadınların damatlarla “görücü usulüyle” evlenip evlenmediğine dair ise bir açıklama yapılmadı.

Ülkede son dönemde artan hava sıcaklıkları ile birlikte klima ve elektrikli soğutma sistemlerinin yoğun bir şekilde kullanılması bölgede zaman zaman elektrik kesintilerine sebep oluyor.

İlginizi Çekebilir Düğünde şaşkına çeviren olay: Damattan izin aldı

İlginizi Çekebilir Düğünde şaşırtan görüntü! Yangına rağmen yemek yemeye devam ettiler

İlginizi Çekebilir Damat düğüne gecikince gelin konuklardan biriyle evlendi