Trump karşıtı Liz Cheney ön seçimde hüsrana uğradı

Donald Trump'ın Kongre'deki en sert rakibi olan Wyoming temsilcisi Liz Cheney, Cumhuriyetçi Parti'deki ön seçiminde eski başkanın desteklediği aday karşısında kaybetti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Eski Başkan Yardımcısı Dick Cheney’in kızı olan Liz Cheney, üçüncü dönem adaylık için yarışıyordu.

Cheney’nin yenilgisi sadece iki yıl önce düşünülemezdi. Eski bir başkan yardımcısının kızı, Wyoming’deki en önde gelen siyasi ailelerden birinden geliyor. Washington’da, Cumhuriyetçi politikacılar arasında etkili bir isim.

Trump’ın desteklediği aday adayı Harriet Hageman’ın farkla kazanması Cumhuriyetçi Parti’de “sağa kaymanın sürdüğü” şeklinde yorumlandı.

Global News’te yer alan yoruma göre, alınan bu sonuç, Dick Cheney’in ulusal güvenlık odaklı, iş dostu muhafazakarlar tarafından desteklenen Liz Cheney’in siyasi kariyerinde yeni bir sayfanın açılacağının işaretlerini de veriyor.

KONGRE’DEN AYRILMAK ZORUNDA KALACAK

Cheney, Ocak ayındaki üçüncü ve son döneminin sonunda Kongre’den ayrılmak zorunda kalacak. Ancak ayrılışının sessizce olması beklenmiyor.

Kongre baskınını soruşturan komisyondaki görevi yıl sonuna kadar devam edecek. Partide, Trump’a karşı mücadelesini sürdüreceğine dair güçlük ifadeleri var. Muhtemelen 2024 başkanlık seçiminde, Cumhuriyetçi Parti’den veya bağımsız olarak Trump’ın karşısına dikilecek.

Trump ise Wyoming’te gücünü gösterdi, sırada Alaska’daki ön seçimler var. Bu eyalette de Trump’ın müttefiklerinden eski Vali Sarah Palin’in yarışı kazanması bekleniyor.

Bu arada, Cheney’nin kaybetmesiyle Trump’ı görevden almak için oy kullanan Cumhuriyetçiler’in sayısı da azalıyor.

Toplam, yedi Cumhuriyetçi senatör ve 10 Cumhuriyet Meclisi üyesi, destekçilerinin Kongre baskınından sonraki günlerde Trump’ın görevden alınmasını destekledi. Bu 10 üyeden sadece ikisi bu yıl ön seçimlerini kazanabildi. İki senatör ise emekli oldu. Alaska Senatörü Lisa Murkowski, bu grupta yerini korumayı başaran isimlerden biri.

İlginizi Çekebilir Trump'ın evinde gizli belgeler bulunmuştu! ABD'de 'Casusluk Yasası' tartışılıyor

İlginizi Çekebilir Washington Post: FBI Trump'ın evinde nükleer belge aradı

İlginizi Çekebilir Kadın liderler birbirine girdi: Truss'ın tek derdi Vogue'a kapak olmaktı