‘Trump, Kongre baskınına bizzat katılmak istedi’

ABD'de geçen yılın başında yaşanan ve 5 kişinin öldüğü Kongre baskınıyla ilgili çarpıcı bir ifade ortaya çıktı. Eski Beyaz Saray Genel Sekreter Yardımcısı, seçim yenilgisini kabul etmeyen Trump’ın 6 Ocak 2021 günü Kongre’ye kalabalıkla birlikte gitmek istediğini anlattı.

Sozcu.com.tr

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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray Genel Sekreter Yardımcısı Cassidy Hutchinson, 6 Ocak 2021’de Kongre'ye kalabalıkla birlikte Trump'ın da gitmek istediğini, kendisini durdurmak isteyen Gizli Servis'e makam aracında müdahale etmeye çalışarak direksiyona hamle yaptığını anlattı.

Amerika’nın Sesi sitesinin haberine göre, dün Kongre baskını soruşturması kapsamında ifade veren Hutchinson, Trump'ın eski avukatı ve seçim sonuçlarının geçersiz kılınması çabalarında rolü olduğu belirtilen Rudy Giuliani'nin 2 Ocak 2021 günü yani Kongre saldırısından 4 gün önce kendisine “Kongre'ye gidiyoruz. Harika olacak” şeklinde sözler söylediğini belirtti.

Hutchinson oturumdaki ifadesinde, Kongre saldırısından önce Giuliani'yle yaşadığı diyaloğun ardından olabileceklerden endişe ve korku duyduğunu belirtti; dönemin Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows'un kendisine “İşler gerçekten kötüleşebilir” dediğini aktardı.

Cassidy Hutchinson 6 Ocak günü Beyaz Saray'da yapılan görüşmelerde bir miting düzenlenmesi ve Kongre'ye olası bir hareketle ilgili planların yapıldığını duyduğunu anlattı.

‘SİLAHLAR LİSTELENDİ’

Trump'ın 6 Ocak günü Kongre saldırısından hemen önce düzenlediği miting başlamadan sabah saatlerinde yapılan toplantıda konuşulanları anlatan Hutchinson, dönemin Beyaz Saray Genel Sekreter Yardımcısı Tony Ornato'nun “insanların mitinge getirdikleri silahları listelediğini ve bunlar arasında bayrak direklerinin ucuna eklenmiş mızrakların olduğunu söylediğini” kaydetti.

Hutchinson, Trump dahil Beyaz Saray yetkililerinin mitingin kontrolden çıkabileceği ve silahlı kişilerin olduğu konusunda uyarıldığını; ancak Trump'ın “bana zarar vermek için gelmediler” diyerek metal detektörlerin kaldırılması ve güvenlik önlemlerinin gevşetilmesi talimatını verdiğini söyledi.

TRUMP YALANLADI

Eski Başkan Donald Trump ise kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada Cassidy Hutchinson’ın iddialarını yalanladı. Kendisini neredeyse hiç tanımadığını belirten Trump, Hutchinson’ın “sahtekar” olduğunu ileri sürdü.

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