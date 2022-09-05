Trump’tan yıllar sonra gelen Dr. Öz itirafı: ‘Bana kilo ver dediği için…’

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, bu yıl siyasete atılan dünyaca ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz ile ilgili bir itirafını paylaştı. Trump, bu olayın ardından Öz'le yıllarca küs kaldığını da söyledi.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, Pennsylvania’da yaptığı bir konuşmada, ABD’de Cumhuriyetçi Parti'den Pennsylvania eyaletinin senatörlüğü için yarışan ve Türkiye'de de oldukça tanınmış bir isim olan Dr. Mehmet Öz ile ilgili itirafta bulundu.

Trump, Dr. Öz’ün kendisine ‘kilo vermesini’ söyledikten sonra yıllarca onunla konuşmadığını söyledi.

Trump, Wilkes-Barre’da Cumhuriyetçi adaylar Dr. Mehmet Oz ve Doug Mastriano’ya desteği artırmaya çalıştığı sırada itirafta bulundu. Trump, konuşma yaptığı yerde, ” “Bu klima pek iyi çalışmıyor. Burası yaklaşık 100 derece. Deli gibi terliyorum. Dr. Öz’ü arayacağım” dedi.

‘YILLARCA KÜS KALDIK’

Trump, daha sonra seyircilere dönerek Dr. Öz ile ilgili bir anısını anlattı. Trump, Öz’ün kendisini muayene ettiğini ve ona “En az 20-25 kilo vermelisin’ dediğini söyledikten sonra ona çok kızdığını ve yıllarca konuşmadıklarını söyledi.

Eski başkan daha önce Eylül 2016’da, yıl yapılacak seçimler sırasında Dr. Oz Show’da boy göstermişti. Trump daha önce de tıbbi muayenelerini paylaşmayı reddettiği için eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

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