Tüm dünya rahat bir nefes aldı: Çernobil ile doğrudan iletişim yeniden kuruldu

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), Ukrayna Devlet Nükleer Düzenleme Müfettişliği (SNRIU) ile Çernobil Nükleer Santrali arasındaki doğrudan iletişimin yeniden kurulduğu konusunda Ukrayna'nın ajansı bilgilendirdiğini duyurdu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

IAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, Çernobil Nükleer Santrali ile ilgili yazılı açıklamada bulundu. IAEA tarafından yayınlanan açıklamada, Ukraynanın bugün IAEAya, Ukraynanın ulusal düzenleyicisi ile Çernobil Nükleer Santrali arasındaki doğrudan iletişimin yeniden kurulduğunu bildirdiği belirtildi. Açıklamada, Başkan Grossinin, SNRIU ve Çernobil Nükleer Santrali arasındaki telefon iletişiminin yeniden kurulmasını memnuniyetle karşıladığı ifade edildi.

“TESİSLE İLETİŞİME GEÇEBİLMESİ ÇOK İYİ BİR HABER”

Açıklamaya göre, Rus güçleri 24 Şubat'ta Çernobil Nükleer Santrali'ni ele geçirdi ve 5 hafta boyunca elinde tuttuktan sonra 31 Mart'ta geri çekildi. Ukrayna 10 Mart'ta IAEA'ya nükleer santral sahasıyla bağlantısını kaybettiğini bildirdi. Düzenleyici, tesisin üst düzey saha dışı yönetimi aracılığıyla Çernobil'deki durum hakkında bilgi almaya devam etti. Açıklamada Grossi'nin, “Açıkça bu, sürdürülebilir bir durum değildi ve düzenleyicinin artık gerektiğinde doğrudan tesisle iletişime geçebilmesi çok iyi bir haber” ifadelerine yer verildi.

İlginizi Çekebilir 'Rus kuvvetleri Çernobil'den radyoaktif madde çaldı'

İlginizi Çekebilir İngiliz general: NATO, Rusya ile savaşmaya hazır değil

İlginizi Çekebilir Rusya, Çernobil Nükleer Enerji Santrali'nden çekildi