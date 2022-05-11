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Tunus açıklarında 3 göçmen öldü, 248 göçmen kurtarıldı

Tunus’ta, göçmen teknesinin batması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, sahil güvenlik ekipleri farklı noktalarda toplam 248 göçmeni kurtardı.

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Tunus açıklarında 3 göçmen öldü, 248 göçmen kurtarıldı

Tunus açıklarında yasa dışı göçmenlerin teknesi yakalandı. Yarbay Ali Ayari yaptığı açıklamada, 10 farklı yasadışı göçmen olayında 240 Afrikalı göçmen ve 8 Tunuslunun sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldığını açıkladı.

Ayari ayrıca, Safakes açıklarında bir teknenin batması sonucu 3 Afrikalı göçmenin de hayatını kaybettiğini söyledi.

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