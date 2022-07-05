Türk eşine ‘kıyak çektiği’ iddia edilen belediye başkanı istifa etti

Genç Türk eşi Zübeyde Temizel’e "kıyak yapmakla" suçlanan Frankfurt Anakent Belediye Başkanı Peter Feldmann, baskılara dayanamayıp istifa etti. Zübeyde ise, Feldmann’la evleri ayırdı.

Ali GÜLEN

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Kendisinden 29 yaş küçük Zübeyde ile evlenen ve henüz evlilik öncesi, onun sosyal yardım kuruluşu AWO'dan yüksek maaş – lüks araba almasına göz yumduğu öne sürülen Frankfurt Anakent Belediye Başkanı Peter Feldmann (63) baskılara daha fazla dayanamadı.

Henüz bu yılın başlarında partisi SPD'den ayrılacağını ama görevinin sonu olan 2024'e kadar başkanlıkta kalacağını açıklayan, ve bölge hakının “enişte” olarak tanıdığı Feldmann, bugün istifasını verdi.

“KENTİ OYLAMADAN KURTARMAK İÇİN…”

Ocak ayı sonunda görevini bırakacağını açıklayan Feldmann istifa dilekçesinde, “Frankfurt kentini ıstırap verici ve pahalı bir oylama sürecinden kurtarmak için, 10 yıldan uzun süredir devam eden işimi uygun bir şekilde sonlandırma fırsatını kullanıyorum” dedi.

Sadece, şu anda ayrı yaşadığı Türk eşi Zübeyde Temizel'e kıyak çekme iddiaları değil, başka iddialar da Feldmann’ın koltuğunu sallıyordu.

Sosyal yardım kuruluşu AWO'dan seçim desteği aldığı, yolsuzluk ve rüşvet gibi iddialar yüzünden Frankfurt Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

HOSTESLER VE HORMONLARI

Mahkeme de, savcılığın iddianamesini kabul etmişti.

Ardından Feldmann, Eintracht Frankfurt’un İspanya’daki maçından dönüşte hosteslere, “Sizi görünce hormonlarım kontrolden çıkıyor” demiş ve bunun üzerine cinsiyetçilikle suçlanmıştı.

ZÜBEYDE EVİNİ AYIRDI

Ordulu bir Türk ailenin kızı olan Zübeyde ile Başkan Feldmann'ın bir kızı bulunuyor. Ancak çift, 6 yıl önceki evlilikten sonra yaklaşık 2 yıldır ayrı evlerde yaşıyor.

Geçen ay da, Frankfurt Anakent Belediye Meclisi'nde Feldmann'a “güvensizlik oyu” verilmişti.

Feldmann istifasını açıklamasa, 14 Temmuz'da yeniden meclis toplanacak ve azil sürecini başlatacaktı. Azil için de Frankfurtluların oy kullanması gerekecekti.

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