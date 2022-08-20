Türk yolcu uçağı için iki Alman savaş uçağı havalandı

Türkiye’den kalkıp Almanya’nın Münster kentine giden A320 tipi yolcu uçağı için gece saat 02.00 sıralarında iki Alman Tornado savaş uçağı havalandı.

Ali GÜLEN

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Bavyera eyaleti hava sahasında iken telsize cevap vermeyen ve telsiz bağlantısı kurulamayan uçak için Alman Hava Kuvvetleri alarma geçirildi.

Neuburg an der Donau'da bulunan Fliegerhorst Askeri Havaalanı'ndan iki Tornado jet hemen harekete geçirildi.

BİRİ YANINDA, BİRİ ARDINDA UÇTU

Gece yarısı kentlerin üzerinden uçan iki uçak, Türkiye'den gelen A320'ye saatte 2000 kilometre hızla ulaştı.

Uçaklardan biri yolcu uçağının ardına geçti, diğeri ise yanında uçmaya başladı. Daha sonra ise A320 ile telsiz teması kuruldu.

Başka bir sorun olmadığı belirtilirken, uçağın hangi şirkete ait olduğu ve sorunun kaynağı açıklanmadı.

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