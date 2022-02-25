‘Türkiye de Rusya gibi işgalci’ diyen Yunan ve Rum milletvekillerine TBMM heyetinden tepki

Paris’te gerçekleşen “Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası Parlamentolararası Konferansı'nda, Ukrayna krizini fırsat bilerek 'Türkiye’yi Kıbrıs’ta işgalci olmakla' suçlayan Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi temsilcilerine TBMM heyetinden sert tepki geldi.

Kemal ATLAN

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Fransa'nın ev sahipliğinde, AB ülkeleri ve OGSP sürecine gözlemci ülkelerden milletvekillerinin katılımıyla Fransa Senato salonunda yapılan toplantıda Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve buna yönelik atılması gereken adımlar tartışıldı. Görüşmeler sırasında önce Güney Kıbrıs Rum kesimi, sonra da Yunanistan'dan gelen milletvekilleri konuşmalarında, ‘Türkiye'yi Kıbrıs'ta işgalci olmakla’ suçlamasına CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer tepki gösterdi.

“BURADA BİLE TÜRK DÜŞMANLIĞI YAPMANIZ UTANÇ VERİCİ”

Paris'te, Fransa'nın ev sahipliğinde, gerçekleşen ‘Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası Parlamentolararası Konferansı’nda önce Güney Kıbrıs Rum kesimi, sonra da Yunanistan'dan gelen milletvekilleri konuşmalarında, Ukrayna krizi ile Kıbrıs arasında bağlantı kurarak, “Türkiye de Kıbrıs'ta işgalci. AB ve dünya Türkiye'ye karşı da adımlar atmalı” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Bu açıklamalara toplantıya katılan TBMM heyeti sert tepki gösterdi. TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi ve CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer söz alarak şunları söyledi:

* Bölünmüş bir Kıbrıs'ın Avrupa Birliğinin tüm prensip ve kararlarına aykırı biçimde Avrupa Birliği üyesi yapılmasının ne büyük hata olduğunu maalesef bugün bir kez daha gözlemledik.

* Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan temsilcilerinin böylesine bir dönemde, böylesine saygın bir platformu Türk düşmanlığı ve kendi çıkarları bir propaganda alanına dönüştürmesini kınıyorum. Utanç verici buluyorum.

“UKRAYNA İLE KIBRIS ARASINDA NE ALAKA VAR?”

Yunanistan ve GKRY temsilcilerinin ısrarla Ukrayna ile Kıbrıs arasında benzerlik kurma çabasına da tepki gösteren Çakırözer, sözlerine şöyle devam etti:

* Ukrayna ile Kıbrıs Adası arasında nasıl bağlantı kurulduğunu anlayabilmiş değiliz.

* Kıbrıs Adası'nın güvenliği konusunda 1959 Londra-Zürih anlaşmalarından bu yana Türkiye'nin Yunanistan ve İngiltere ile birlikte meşru ve hukuki garantörlük hakkı vardır.

* Türkiye orada işgalci değil, barışı korumak için gitti. Acaba Rusya'ya Ukrayna'ya müdahale hakkında verilmiş böyle bir garantörlük hakkı var da bizim mi haberimiz yok!

“AVRUPA'NIN GELECEĞİNDE TÜRKİYE OLMALI”

Konuşmasında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının kabul edilemez olduğunu belirten Çakırözer, şu ifadeleri kullandı:

* Rusya'nın Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik saldırganlığını kınıyoruz. Ancak Avrupa Birliği, NATO ve uluslararası örgütlerin krizi önlemedeki yetersizliğini de unutmamalıyız.

* Avrupa'da yeni bir yaklaşıma ihtiyaç var. Ve bu yaklaşım ancak ve ancak Avrupa'nın sadece belirli ülkeleri ile değil, Türkiye gibi Balkanlardaki diğer ülkeler gibi bölge ülkeleri ile ortak yaklaşım içinde bir gelecek inşa etmesi ile hayata geçirilebilir.

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