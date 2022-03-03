Türkiye ile Ukrayna arasında kritik görüşme
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna’daki güncel gelişmeler ele alındı.
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sürerken, Türkiye kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, tarafların sivillerin tahliyesi için bölgesel düzeyde de olsa insani koridor oluşturma konusunda mutabakat sağlamalarından memnuniyet duyulduğunu vurguladı.
Bakan Çavuşoğlu ayrıca, bu koridorun, bir taraftan Türk vatandaşlarını tahliye etme imkanını sağlarken, diğer taraftan bu bölgelere insani yardım ulaşmasını kolaylaştıracağını ifade etti.
“TAHLİYE ETTİĞİMİZ VATANDAŞLARIMIZIN SAYISI 9 BİN 653 OLDU”
Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
* Bugün Ukrayna’dan 406 kardeşimiz daha yola çıktı. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 9 bin 653 oldu.
* Ayrıca Ukrayna’dan tahliye ettiğimiz vatandaşlarımız bugün Bükreş ve Varşova’dan Türk Hava Yollarımızla ülkemize sağ salim geldiler. Hoş geldiniz.