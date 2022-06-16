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Türkiye, İngiltere ve Ukrayna Savunma Bakanları arasında üçlü toplantı

NATO toplantısı sebebiyle Brüksel'de bulunan Türkiye, İngiltere ve Ukrayna Savunma Bakanları, üçlü toplantıda bir araya geldi.

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Türkiye, İngiltere ve Ukrayna Savunma Bakanları arasında üçlü toplantı

Gerçekleştirdiği ikili görüşmelerin ardından Bakan Akar, Ukrayna ve İngiltere savunma bakanları ile üçlü toplantıda bir araya geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov arasındaki görüşmede, bölgesel savunma ve güvenlik konularında bilgi alışverişinde bulunulduğu, Ukrayna’daki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Bu kapsamda, Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl yüklü gemilerin çıkarılması, A400M uçaklarının Türkiye’ye emniyetle ulaşımının sağlanması  konularının da görüşüldüğü öğrenildi.

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