Türkiye, Suriye operasyonuna hazırlanırken, Rusya ve Suriye ordusundan dikkat çeken hamle

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine askeri operasyon düzenleme ihtimali gündemdeki yerini korurken, bölgede askeri hareketlilik de hızla artıyor. Son olarak Rusya ve Suriye ortak askeri tatbikat düzenledi.

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Kaosun ve şiddetin yıllardır bitmek bilmediği Suriye’nin Türkiye sınırında hareketlilik sürüyor… Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine askeri operasyon düzenleme ihtimali gündemdeki yerini korurken, bölgede askeri hareketlilik de hızla arttı.

Suriye merkezli haber ajansı SANA, Suriye ve Rus ordularının ortak bir tatbikat düzenlediğini duyurdu. Gece yarısı düzenlenen tatbikat sırasında Suriye ordusu askerleri Rus eğitmenlerle birlikte savaş uçaklarından paraşütle atladı.

Rusya ve Suriye arasında düzenlenen ortak tatbikat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta İran’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin ardından geldi.

ESAD YÖNETİMİ BU SÖZLERLE DUYURDU

Esad yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Rusya ve Suriye arasındaki ortak tatbikatın önemi vurgulanırken, “Ortak tatbikatlar, iki ordunun terörle mücadele bağlamında yürüttüğü ortak görevlerden biridir. Son tatbikat da iki dost taraf arasındaki uyumun boyutunu göstermiştir” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, tatbikatın ardından Suriye Ordusu bir mesaj yayınladı. Ordu tarafından yayımlanan mesajda her türlü saldırı ve tehdide karşı ‘hazırız’ mesajı verildi, Rusya’nın desteği de yinelendi. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü de Esad rejimine bağlı birliklerin bölgede takviyelerini artırdığını açıkladı.

ONLAR DA RUSYA’DAN TALEPTE BULUNMUŞTU

Daha önce omurgasını terör örgütleri PKK/PYD/YPG’nin oluşturduğu ve sırtını ABD’ye dayayan Suriye Demokratik Güçleri, son olarak Rusya’ya yardım çağrısında bulunmuştu. Terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi, Rusya’ya sitem ederek yeterli hamleleri yapmamakla suçlamış ve daha aktif olmasını istemişti.

Rusya, ABD ve İran, daha önce Türkiye'nin olası operasyonuna karşı açıklamalar yapmıştı.

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